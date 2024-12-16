Москва, 16 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Долг россиян — помнить о подвиге бойцов СВО и заботиться об их семьях. Об этом заявил президент Владимир Путин 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны.

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«Наш долг всегда помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей», — подчеркнул президент.

Он добавил, что дети погибших участников СВО — это дети всех россиян, и об этом всегда нужно помнить.

После этого глава государства объявил минуту молчания.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин заявил, что российские бойцы в зоне спецоперации воюют за будущее Родины. Глава государства отметил, что на долю нынешнего поколения россиян выпала необходимость встать на пути сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Путин подчеркнул, что поддержка российских воинов и членов их семей — не только служебный, но и нравственный долг для всех уровней власти. Он добавил, что это ещё и очень важный вопрос социальной сферы.