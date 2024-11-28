Астана, 28 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российские бойцы в зоне спецоперации воюют за будущее Родины. Об этом 28 ноября заявил президент Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Глава государства отметил, что на долю нынешнего поколения россиян выпала необходимость встать на пути сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей стратегическое поражение.

«Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей», — заявил Путин.

Никакие поставки Киеву даже самого современного оружия не изменят ситуацию на поле боя, подчеркнул глава государства.