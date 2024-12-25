Тель-Авив, Израиль, 25 декабря, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Как минимум 21 человек погиб и 51 получил ранения за последние сутки в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом 25 декабря сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава Газы.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что шесть человек погибли и множество пострадали во время атаки израильской армии на жилой дом в городе Джабалии на севере Газы. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ обстреляла больницу «Аль-Авда» в лагере беженцев, который оказался в осаде в Джабалии.

Ещё восемь человек погибли в результате продолжающегося рейда израильской армии на Тулькарм на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Семь палестинцев, включая троих детей, получили ранения при атаке израильского беспилотника на палатку, где проживали беженцы, в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что ему неизвестны цели Израиля в секторе Газа, однако он считает их заслуживающими осуждения.

15 декабря телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своего оператора в секторе Газа в результате обстрела израильских войск. Он освещал ситуацию в лагере для беженцев Нусейрат. Кроме представителя СМИ, погибли пятеро сотрудников службы гражданской обороны.

Израильские военные 30 ноября нанесли авиаудар по дому в секторе Газа, в результате чего погибли более 40 человек. Уточнялось, что это произошло в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны Израиля Йоава Галанта, предположительно, за совершённые израильскими войсками военные преступления в секторе Газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября отметил, что для России решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху является ничтожным. Он добавил, что принятие такого решения «вряд ли чему-то помогает».