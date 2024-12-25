В Газе за последние 24 часа погиб 21 человек в результате ударов ЦАХАЛ
Тель-Авив, Израиль, 25 декабря, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Как минимум 21 человек погиб и 51 получил ранения за последние сутки в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом 25 декабря сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава Газы.
Уточняется, что шесть человек погибли и множество пострадали во время атаки израильской армии на жилой дом в городе Джабалии на севере Газы. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ обстреляла больницу «Аль-Авда» в лагере беженцев, который оказался в осаде в Джабалии.
Ещё восемь человек погибли в результате продолжающегося рейда израильской армии на Тулькарм на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Семь палестинцев, включая троих детей, получили ранения при атаке израильского беспилотника на палатку, где проживали беженцы, в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что ему неизвестны цели Израиля в секторе Газа, однако он считает их заслуживающими осуждения.
15 декабря телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своего оператора в секторе Газа в результате обстрела израильских войск. Он освещал ситуацию в лагере для беженцев Нусейрат. Кроме представителя СМИ, погибли пятеро сотрудников службы гражданской обороны.
Израильские военные 30 ноября нанесли авиаудар по дому в секторе Газа, в результате чего погибли более 40 человек. Уточнялось, что это произошло в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа.
21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны Израиля Йоава Галанта, предположительно, за совершённые израильскими войсками военные преступления в секторе Газа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября отметил, что для России решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху является ничтожным. Он добавил, что принятие такого решения «вряд ли чему-то помогает».