Тель-Авив, Израиль, 25 декабря, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Полковник армии Израиля Аюб Каюф пострадал в результате инцидента на Западном берегу реки Иордан. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

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Уточняется, что инцидент произошёл в районе палестинского города Тулькарм. Бронеавтомобиль «Давид» с офицерами израильской армии взорвался в результате срабатывания взрывного устройства.

В момент взрыва в автомобиле находились командующий дивизией «Иудея и Самария» бригадный генерал Яки Дольф и полковник Каюф, командующий региональной бригадой «Менаше». Полковник получил ранения средней тяжести, его эвакуировали в госпиталь. Остальные военнослужащие, находившиеся в автомобиле, не пострадали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильский министр обороны Исраэль Кац впервые признал причастность Израиля к ликвидации главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Глава минобороны Израиля назвал хуситов «последней уцелевшей» организацией в так называемой «оси зла», в которую Тель-Авив включает группировки, поддерживаемые Тегераном.

в конце июля во время израильской ракетной атаки в Тегеране погиб экс-лидер ХАМАС Исмаил Хания. Он находился в столице Ирана для участия в инаугурации президента Масуда Пезешкиана. Палестинское движение обвинило в убийстве Израиль и пригрозило ему ответными мерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковзаявил, что Москва решительно осуждает убийство Хании, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира.