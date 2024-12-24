Тель-Авив, Израиль, 24 декабря, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Причастность Израиля к ликвидации главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране впервые признал израильский министр обороны Исраэль Кац. Об этом 23 декабря сообщает The Times of Israel.

Vahid Salemi/AP/TASS Исмаил Хания

Признание глава минобороны Израиля сделал в ходе памятного мероприятия для сотрудников служб безопасности, угрожая лидерам йеменских мятежников-хуситов.

«Мы нанесём удар по стратегической инфраструктуре [хуситов] и ликвидируем их лидеров. Точно так же, как мы поступили с Ханией, [сменившим его на посту Яхьей] Синваром и [главой ливанской группировки «Хезболла» Хасаном] Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим в Ходейде и Сане», — заявил Кац.

Глава минобороны Израиля назвал хуситов «последней уцелевшей» организацией в так называемой «оси зла», в которую Тель-Авив включает группировки, поддерживаемые Тегераном.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце июля во время израильской ракетной атаки в Тегеране погиб экс-лидер ХАМАС Исмаил Хания. Он находился в столице Ирана для участия в инаугурации президента Масуда Пезешкиана. Палестинское движение обвинило в убийстве Израиль и пригрозило ему ответными мерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает убийство Хании, и назвал подобные действия попыткой помешать установлению мира. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов назвал это убийство политическим и подчеркнул, что оно приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.

Израиль ранее не признавал свою причастность к ликвидации Хании.