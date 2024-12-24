Ростов-на-Дону, 24 декабря, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 22 годам колонии гражданина России Павла Левченко, который летом прошлого года устроил два теракта на железной дороге в Крыму по заданию украинских кураторов и планировал ещё ряд взрывов. Заседание Южного окружного военного суда состоялось 24 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Первые пять лет Левченко проведёт в тюрьме. Кроме того, его приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей.

Суд установил, что россиянин сам проявил инициативу в сотрудничестве с киевским режимом. В апреле 2022 года он связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны, а в мае прошёл обучение на полигоне по обращению с оружием и взрывчаткой. Кроме того, украинские кураторы научили его приёмам конспирации.

Выполняя задание представителя ГУР, мужчина в октябре 2022 года приехал в Крым для совершения теркатов. В апреле 2023 года он привёз в Курым компоненты для взрывчатки, достав их из нескольких тайников вблизи трассы Одесса — Мелитополь — Новоазовск в Запорожской области. Используя добытые маткриалы, Левченко изготовил два самодельных взрывных устройства.

По заданию сотрудника ГУР он в Кировском районе Крыма заложил взрывчатку в районе железнодорожного полотна в посёлке Кировское. Когда к месту закладки прибыл грузовой состав, Левченко привёл взрывное устройство в действие. Прогремел взрыв, локомотив, шпалы и рельсы получили повреждение, был причинён ущерб в размере 250 тыс. рублей. Теракт был совершён 11 июня 2023 года.

Позже, 27 июня, также в Кировском районе, Левченко заложил ещё одно взрывное устройство на железной дороге в селе Владиславовка. В результате второго взрыва локомотив грузового поезда, рельсы и шпалы получили повреждение. Размер причинённого ущерба составил более чем 600 тыс. рублей.

Суд также установил, что россиянин, выполняя задание Киева, планировал изготовить несколько взрвыных устройств для взрывов на топливном складе возле железнодорожной станции в Феодосии, а также на путях в селе Васильковое в Кировском районе, в селе Константиновка в Джанкойском районе, в селе Приятное Свидание в Бахчисарайском районе и в селе Красная Зорька в Симферопольском районе.

Как передавало ИА Регнум, в Кировской области в середине ноября силовики задержали подростка, планировавшего диверсию на железной дороге. Представитель украинских спецслужб поручил россиянину поджечь два релейных шкафа. Совершить преступление молодой человек не успел.

Сегодня, 24 декабря, Следственный комитет России сообщил об обвинении в совершении теракта, предъявленном двум подросткам. Юноши совершили поджог железнодорожного снегоуборщика и были задержаны сотрудниками полиции и ФСБ.