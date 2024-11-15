Киров, 15 ноября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности опубликовала видео с задержанием подростка, планировавшего по указанию Киева диверсию на железной дороге в Кировской области.

Кадр из видео

На кадрах молодой человек подходит к двум релейным шкафам и начинает проводить некие действия с каждым из них. В какой-то момент он оборачивается и начинает убегать, после чего появляются силовики. Они оперативно задерживают подростка и уводят.

«Пришёл сюда, чтобы поджечь два этих ящика по указу человека из Telegram. В содеянном признаюсь, уголовное наказание знаю», — сказал он, стоя у путей.

По словам задержанного, за первые три задания он получил соответственно 1, 2, 3 тыс. рублей. Позже украинские кураторы пообещали 75 тыс. рублей. Поджог ящиков, по задумке заказчиков, должен был парализовать работу Транссибирской магистрали. За диверсию ему должны были заплатить 25 тыс. рублей. На вопрос правоохранителей, стоило ли оно того, парень ответил: «Нет».

Как передавало ИА Регнум, в ФСБ пояснили, что поджог шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали мог повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке поездов.

Днём ранее силовики задержали агента Главного управления разведки Украины 2003 года рождения с российским гражданством. По версии правоохранителей, за денежное вознаграждение и по наводке кураторов злоумышленник осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений, фото — и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа.