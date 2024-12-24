Москва, 24 декабря, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается отрезвить главу киевского режима Владимира Зеленского, заявляя о том, что конфликт на Украине закончится в 2025 году, сообщил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман корреспонденту ИА Регнум.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Ранее Виктор Орбан, отвечая на вопросы газеты Magyar Nemzet, заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. Политик также считает, что есть лишь два возможных сценария окончания данного противостояния — «либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон».

«Будапешт пытается отрезвить Зеленского, напоминая ему о возможных последствиях дальнейшего уклонения Украины от мирных переговоров. Скорее всего, Орбан транслирует консолидированную позицию европейских и американских правых консерваторов по этому вопросу»,— считает Фельдман.

Доцент также полагает, что есть все основания рассматривать Орбана как человека, который высказывает идеи будущей республиканской администрации США. По словам политолога, премьер-министр Венгрии является единственным европейским политиком, которого избранный президент США Дональд Трамп принимал в своей личной резиденции после победы на президентских выборах.

«Не секрет, что между Орбаном и Трампом давно сложились дружеские, близкие отношения. Однако миротворческая миссия венгерского премьера едва ли может увенчаться успехом, поскольку киевский режим, судя по всему, не намерен прекращать боевые действия», — считает специалист.

Демократы убеждают Зеленского в том, что ему нужно потерпеть два года до очередных выборов в палату представителей, уверен Фельдман. Он полагает, что если через пару лет горячая фаза украинского кризиса не прекратиться, то противники Трампа смогут упрекнуть его в нарушении главного предвыборного обещания. Эксперт добавил, что европейские страны, такие как Франция и Великобритания, настаивают на том же.

«Премьер-министр Венгрии рассматривает лишь два сценария будущего: либо мирный договор, либо поражение Зеленского. Однако в Киеве тешат себя надеждой на третий вариант развития событий, при котором эскалация украинского конфликта спровоцирует прямое столкновение между Россией и блоком НАТО», — сообщил политолог.

Фельдман уверен, что лишь ощущение приближающегося обвала фронта может заставить киевский режим сесть за стол переговоров. Но вряд ли тогда в этом будет заинтересована Россия, в заключении добавил специалист.

23 декабря Трамп заявил об ожидании встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине. Американский политик подчеркнул, что необходимо закончить боевые действия.

19 декабря Путин повторил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона. При этом российский лидер подчеркнул готовность разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с Зеленским. При этом подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными украинскими властями, отметил президент.