Донецк, 24 декабря, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Потеря украинскими формированиями города Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет ударом по развитию металлургии на Украине. Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Для нас сейчас очень важно освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Именно поэтому для нас сейчас важно освобождение Красноармейска, именно поэтому противник цепляется за Красноармейск, потому что для него это (потеря города) чревато, если не крахом, то очень серьёзными издержками для развития металлургии на оставшейся части Украины», — отметил он.

Пушилин добавил, что для региона наряду с металлургией являются значимым машиностроение и танкостроение. Глава республики уточнил, что для развития этих сфер он старался, чтобы в ДНР появилось представительство Российской Академии наук.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря в силовых структурах рассказали, что армия России подошла на расстояние порядка 3 км к крупнейшему угольному предприятию на контролируемой Киевом территории — шахтоуправлению «Покровское» в ДНР. Отмечалось, что украинские формирования пытаются окапываться в этом районе.

Агентство Bloomberg 12 декабря сообщило, что самая крупная на Украине сталелитейная компания «Метинвест» из-за приближения линии фронта прекратила добычу угля на площадке шахтоуправления «Покровское». По словам автора публикации, основной персонал компании вместе с членами семей был эвакуирован с шахты.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук 23 декабря заявил, что освобождение российскими войсками шахты «Покровское» в ДНР приведёт к тому, что Киев утратит контроль над таким важным сектором экономики, как металлургическая промышленность, и это отразится на украинской армии. Эксперт уточнил, что эта шахта является одним из немногих месторождений коксующегося угля на территории Украины.