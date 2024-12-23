Донецк, 23 декабря, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Российские военные подошли на расстояние около 3 км к крупнейшему угольному предприятию на контролируемой Киевом территории — шахтоуправлению «Покровское» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 декабря рассказали в силовых структурах.

РИА Новости/Сергей Аверин

«До шахты «Покровское» осталось порядка 3 км. Противник пытается окапываться в том районе», — привёл слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что украинские формирования начали эвакуировать жителей и органы администрации окрестных населённых пунктов, в частности из Удачного.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что армия России ведёт тяжёлые бои, продвигаясь вперёд на территории Дзержинска. Прогресс также есть в районе Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова, добавил он.

Агентство Bloomberg 12 декабря сообщило, что самая большая украинская сталелитейная компания «Метинвест» из-за приближения линии боевого соприкосновения прекратила добычу угля на площадке шахтоуправления «Покровское». Отмечалось, что основной персонал компании вместе с членами семей был эвакуирован с объекта.

Американский телеканал CNN 16 декабря написал, что потеря Красноармейска станет крупнейшей неудачей украинской армии за последние месяцы. Отмечалось, что это также может стать причиной сокращения военной помощи Вашингтона Киеву на фоне скорого прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.