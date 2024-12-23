Москва, 23 декабря, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Освобождение армией России шахты «Покровское» в Донецкой Народной Республике (ДНР) приведёт к тяжёлому положению дел для украинских формирований, потому что в результате этого киевский режим фактически утратит контроль над таким важным сектором экономики, как металлургическая промышленность. Такое мнение 23 декабря высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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По словам эксперта, шахта «Покровское» является одним из немногих месторождений коксующегося угля на территории Украины, которым Киев крайне дрожит.

«Дело в том, что после захвата «Покровского» остановится вся металлургия Украины и они попадут в очень неудобное положение: металлургия не будет работать, продавать они ничего не смогут, и обеспечивать свою промышленность металлом они тоже не смогут», — заявил он в беседе с Lenta.ru.

Матвийчук также высказал мнение, что в дальнейшем Россия получит возможность использовать ресурсы этой шахты для своих целей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 декабря в силовых структурах рассказали, что военные армии России подошли на расстояние порядка 3 км к крупнейшему угольному предприятию на контролируемой Киевом территории — шахтоуправлению «Покровское». Уточнялось, что ВСУ начали эвакуацию жителей и органов администрации окрестных населённых пунктов.

Британский журнал The Spectator 13 декабря сообщил, что сдача украинскими формированиями Красноармейска (украинское название — Покровск) сильно отразится на возможностях киевского режима по производству оружия. Отмечалось, что вероятность какого-либо прекращения огня на существующих линиях фронта при этом представляется очень низкой.

Агентство Bloomberg 12 декабря написало, что крупнейшая на Украине сталелитейная компания «Метинвест» из-за приближения линии фронта прекратила добычу угля на площадке шахтоуправления «Покровское». По информации журналистов издания, основной персонал компании вместе с членами семей оттуда эвакуировали.