ДНР, 13 декабря, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Крупнейшая украинская сталелитейная компания «Метинвест» на фоне приближения линии фронта прекратила добычу угля на площадке «Шахтоуправление «Покровское» в Песчаном в районе Красноармейска (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом вечером 12 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Крупнейший сталелитейщик Украины «Метинвест» приостановил операции на объекте по производству угля у Покровска», — говорится в публикации.

Уточняется, что основной персонал компании вместе с членами семей эвакуировали с объекта, решение о продолжении работы всех промышленных объектов должно быть принято с учётом складывающейся на линии боевого соприкосновения обстановки.

Как сообщало ИА Регнум, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 11 декабря заявил, что киевский режим дал указание готовить общественное мнение к сдаче украинской армией сразу пяти городов в ДНР. Он уточнил, что это Красноармейск, Курахово, Часов Яр, Дзержинск (украинское название — Торецк) и Димитров (украинское название — Мирноград).

В силовых структурах 7 декабря рассказали, что Вооружённые силы России взяли под огневой контроль трассу Красноармейск ― Днепропетровск. Отмечалось, что по этой дороги украинские формирования снабжали свои группировки в Красноармейске, Шевченко и окрестных населённых пунктах.

Днём ранее в силовых структурах рассказали, что армия России подошла к посёлку Шевченко в пригороде Красноармейска. Уточнялось, что населённый пункт является ключевым логистическим хабом противника.