Киев, 24 декабря, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск может помочь отправить главу киевского режима Владимира Зеленского на планету Марс. Такое мнение 24 декабря высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Matt Rourke/AP/TASS Илон Маск

По словам Дубинского, дающий указания словацким спецслужбам проверить премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в Москву глава киевского режима явно перерос размеры Украины.

«В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?» — написал он в своём Telegram-канале.

Украинский депутат отметил, что, по его мнению, Маск мог бы помочь в вопросе переселения Зеленского на эту планету.

«Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку. И «пять-шесть менеджеров» там тоже пригодятся», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря глава киевского режима возмутился из-за визита Фицо в Москву, призвав спецслужбы Словакии расследовать связи последнего с Кремлём. Зеленский также обвинил словацкого премьера в заинтересованности только в энергоресурсах из РФ и якобы намерении поспособствовать отказу Европы от поставок газа из США.

Словацкий премьер 20 декабря рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский в кулуарах пытался подкупить его за согласие Братиславы на вступление Украины в НАТО. По словам Фицо, глава киевского режима предложил ему за это 500 млн евро из замороженных российских активов.

Зеленский 24 декабря заявил, что Украина предлагала Словакии эти деньги якобы в качестве компенсации за остановку транзита российского газа, а не в обмен на членство в НАТО. Он также выступил с утверждением, что Фицо якобы «преследует личные интересы», делая выбор в пользу России как более выгодного партнёра для Словакии.