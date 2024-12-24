Киев, 24 декабря, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагала Словакии в лице её премьер-министра Роберта Фицо 500 млн евр якобы в качестве компенсации за остановку транзита газа из России, а не в обмен на членство в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы предложили ему решения, касающиеся потенциальной компенсации словакам — конкретно словакам — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Европейской комиссии», — заявил вечером 23 декабря Зеленский.

По утверждению главы киевского режима, Фицо якобы «преследует личные интересы», делая выбор в пользу России в качестве более выгодного партнёра Словакии.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Роберт Фицо признался, что на переговорах в Брюсселе в кулуарах Зеленский пытался за согласие со вступлением Украины в НАТО подкупить его за 500 млн евро из замороженных российских активов. Зеленский в кулуарах завёл с Фицо разговор о газе и спросил, голосовал бы политик за членство Украины в НАТО.

В свою очередь депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Зеленский в попытке подкупить Фицоопозорился на весь мир.

22 декабря Фицо посетил Москву 22 декабря с кратким рабочим визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным впервые с 2016 года. Премьер-министр Словакии подчеркнул, что его поездка в Москву стала ответом на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, что он против любого транзита газа через Украину. Фицо также подчеркнул, что проводит независимую политику.

18 декабря Фицо заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО, а также не вернёт утраченную треть территории. Фицо уточнил, что Украине придётся признать потерю этих территорий. По его словам, продолжение конфликта не пойдёт на пользу стране, ведь киевский режим будет лишь терять территории.

Путин в июне указывал на то, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территорий регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже Путин пояснил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.