Братислава, 21 декабря, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что на переговорах в Брюсселе глава киевского режима Владимир Зеленский пытался за согласие со вступлением Украины в НАТО подкупить его за 500 млн евро.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо, Чехия

По информации «РИА Новости», Зеленский в кулуарах завёл с Фицо разговор о газе и спросил, голосовал бы политик за членство Украины в НАТО.

«Он предложил мне за это 500 млн евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», — сказал Роберт Фицо.

Премьер однозначно заявил, что вхождение Украины в НАТО — вопрос совершенно нереальный.

Как сообщало ИА Регнум, Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина должна стать членом НАТО и будет им, но властям необходимо продолжать реформы военных институтов и укрепления демократии. Об этом американский чиновник заявил в ходе выступления в американском Совете по международным отношениям.

Также Блинкен признал, что вступление Украины в НАТО будет очень сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

В вопросе о принятии Украины в альянс нет консенсуса среди стран, решение будет принимать избранный президент США Дональд Трамп, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер 18 декабря. По его мнению, приглашение Украины в НАТО маловероятно до окончания активной фазы конфликта.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.