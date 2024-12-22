Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Ростовская область ночью 22 декабря подверглась комбинированной атаке ВСУ. О работе подразделений противовоздушной обороны сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Всего в небе над областью были сбиты восемь беспилотников и одна вражеская ракета.

Украинские беспилотники уничтожили в Азовском районе, Таганроге и Новочеркасске. Ракету ВСУ сбили возле Миллерово.

Слюсарь заверил, что при падении обломков беспилотников и ракеты никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, ночью 22 декабря в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Жителей Тульской области ночью 22 декабря предупредили об опасности атаки украинских беспилотников. Население призвали проявлять бдительность и напомнили номера телефонов экстренных служб.

Также ночью 22 декабря в небе над Брянской областью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников, подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.