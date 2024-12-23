Берлин, 24 декабря, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Решение об остановке проектов с Грузией общей стоимостью €237 млн приняли власти Германии. Об этом 23 декабря сообщил посол в Тбилиси Петер Фишер на своей странице в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Грузия

«Германия, к сожалению, остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн. Свенья Шульце и [возглавляемое ею] министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития реагируют на сворачивание Грузии с пути в ЕС и подавление акций протеста», — пояснил дипломат.

Фишер уточнил, что Германия прекращает финансирование зелёного водорода, энергетической сети и водной инфраструктуры Батуми. При этом дипломат отметил, что страна продолжит поддержку гражданского общества и верховенства закона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пять депутатов Европарламента 12 декабря приняли участие в протестном митинге грузинской оппозиции, который начался в Тбилиси. На акцию пришли депутаты Тобиас Кремер и Сергей Лагодинский, представляющие Германию, Райнир ван Ланшотта от Нидерландов, Михал Щерба от Польши и Раса Юкнявичене от Литвы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала властям страны неделю для назначения новых парламентских выборов.

Зурабишвили рискует понести уголовную ответственность за назначение в Грузии новых парламентских выборов, считает премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что проведение выборов в парламент, согласно законодательству республики, может осуществляться лишь в трёх случаях: если истёк четырёхлетний срок полномочий депутатов, если ЦИК или Конституционный суд аннулируют итоги ранее прошедших выборов или если парламент не выражает доверия правительству.

Полномочия нынешнего президента Грузии прекратятся 29 декабря. Парламент ранее избрал новым главой государства Михаила Кавелашвили. Зурабишвили отказывается уходить со своего поста. Она заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов и потому считает, что этих выборов не было.