Тбилиси, 22 декабря, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили рискует понести уголовную ответственность за назначение в республике новых парламентских выборов. Об этом предупредил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Ираклий Кобахидзе

«Саломе Зурабишвили вчера собрала оппозиционный спектр и НПО с тем намерением, что она вчера должна была назначить парламентские выборы», — рассказал он.

Кобахидзе уточнил, что в итоге она взяла время на подумать, и предположил, что «кто-то умный» предложил ей этого не делать. Глава грузинского правительства отметил, что проведение выборов в парламент, согласно законодательству республики, может осуществляться лишь в трёх случаях: если истёк четырёхлетний срок полномочий депутатов парламента, если ЦИК или Конституционный суд аннулируют итоги ранее прошедших выборов или же если парламент не выражает доверия правительству.

При этом Кобахидзе подчеркнул, что в случае нарушения государственного законодательства Зурабишвили будет грозить уголовная ответственность и реальный тюремный срок.

Как передавало ИА Регнум, полномочия Зурабишвили прекратятся 29 декабря. Парламент Грузии ранее избрал новым главой государства Михаила Кавелашвили. Зурабишвили отказывается уходить со своего поста. Она заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов в Грузии и потому считает, что этих выборов не было.