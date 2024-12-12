Тбилиси, 12 декабря, 2024, 22:08 — ИА Регнум. Пять депутатов Европарламента приняли участие в протестном митинге грузинской оппозиции, который начался в Тбилиси вечером 12 декабря.

«На акции протеста в Тбилиси снова появились европарламентарии. Они направляются к зданию парламента. Напомним, евродепутаты не признают результаты парламентских выборов и в открытую поддерживают оппозицию», — пишет «Sputnik Грузия».

По данным Interpressnews, на акцию пришли депутаты Тобиас Кремер и Сергей Лагодинский, представляющие Германию, Райнир ван Ланшотта от Нидерландов, Михал Щерба от Польши и Раса Юкнявичене от Литвы.

Отмечается, что участники митинга поприветствовали европейских политиков. Протестные акции в Тбилиси проходят каждую ночь с 28 ноября.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Грузии проходят из-за решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. На это период Тбилиси также отказался от всех бюджетных европейских грантов.

Первые дни протесты перерастали в беспорядки, в полицейских бросали тяжёлые предметы, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. После серии обысков и задержаний, проведённых сотрудниками МВД, насилие на акциях почти прекратилось. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 5 декабря заявил, что удалось пресечь попытку «майдана».

При этом служба госбезопасности Грузии 10 декабря сообщила, что организаторы протестных акций в Тбилиси планируют сорвать проведение выборов президента республики, назначенных на 14 декабря, чтобы вызвать кризис власти. По данным ведомства, активистов координируют иностранные спецслужбы.