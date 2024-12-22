Тбилиси, 23 декабря, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала властям страны неделю для назначения новых парламентских выборов. Об этом 22 декабря сообщил Telegram-канал Sputnik Грузия.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Президент 22 декабря присоединилась к протестам в Тбилиси. Она буквально ворвалась на сцену на новогодней деревне у Дворца Орбелиани. Охранники выгнали сотрудников мэрии, дав ей выступить, правда, во время её речи отключился микрофон.

Зурабишвили предъявила правительству Грузии ультиматум — неделю на назначение новых выборов в парламент. Что будет, если её не послушают она не сказала.

По информации издания, 23 декабря Зурабишвили намерена записать видеообращение к согражданам, в котором расскажет о своих планах.

Как сообщало ИА Регнум, Зурабишвили рискует понести уголовную ответственность за назначение в Грузии новых парламентских выборов, считает премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что проведение выборов в парламент, согласно законодательству республики, может осуществляться лишь в трёх случаях: если истёк четырёхлетний срок полномочий депутатов, если ЦИК или Конституционный суд аннулируют итоги ранее прошедших выборов или же если парламент не выражает доверия правительству.

Полномочия нынешнего президента Грузии прекратятся 29 декабря. Парламент ранее избрал новым главой государства Михаила Кавелашвили. Зурабишвили отказывается уходить со своего поста. Она заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов и потому считает, что этих выборов не было.