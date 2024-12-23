Вашингтон, 23 декабря, 2024, 14:31 — ИА Регнум. На Украине осознают, что с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа ситуация с конфликтом изменится. Об этом в понедельник, 23 декабря, пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего американского посла в России Майкла Макфола.

Global Look Press/IMAGO/Henri Szwarc / Starface

«Администрация Зеленского «понимает, что при Трампе ситуация изменится», — приводятся в публикации слова Макфола.

Он также заявлял, что Трампу следует убедить Украину отказаться от части своих территорий в пользу России, а в обмен пообещать стране членство в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире телемарафона заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежностью и Украине нужно быть готовой к ним. Он напомнил, что в период предвыборной кампании Трамп уверял, что остановит вооружённый конфликт. Сейчас же американский политик будет смотреть, кто готов к такому развитию событий.

Президент России Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.

Путин также указал на нежелание Украины вести диалог с Россией. Для примера он рассказал, как власти Турции предложили новый вариант мирного урегулирования ситуации на Украине. Москва согласилась рассмотреть эти условия, но Киев ответил, что не собирается вести никаких переговоров. Тогда российская сторона поблагодарила Турцию за попытку посредничества и призвала её «разобраться со своими клиентами», которые то хотят, то не хотят диалога.