Киев, 23 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Переговоры с Россией становятся неизбежностью. Украине нужно быть готовой к ним из-за победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа. Об этом 23 декабря сообщил советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

«Мы должны понять, что произошли изменения в Америке и эти изменения потребуют от нас готовности к переговорам», — заявил он в эфире украинского телемарафона.

Лещенко напомнил, что в период предвыборной кампании Трамп уверял, что остановит вооружённый конфликт. Сейчас же американский политик будет смотреть, кто готов к такому развитию событий.

При этом советник призвал не ожидать «ни Минска, ни Стамбула», то есть договоренностей, схожих с Минскими соглашениями 2015 года и Стамбульскими договоренностями весны 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил, что страна может согласиться на переговоры с Россией, но не на её условиях. По его словам, это будут обсуждения, касающиеся заморозки конфликта. Подоляк при этом заявил, что Западу нужно усилить давление на Россию, чтобы «обеспечить» Киеву достижение его интересов.

23 декабря Трамп заявил об ожидании встречи с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине. Американский политик подчеркнул, что необходимо закончить боевые действия. Этот конфликт, по его словам, не начался бы, будь он на месте действующего главы Белого дома Джо Байдена.

19 декабря Путин повторил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона. При этом российский лидер подчеркнул готовность разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с нынешним главой киевского режима Зеленским. При этом подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными украинскими властями, отметил президент.