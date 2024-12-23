Москва, 23 декабря, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Утром 23 декабря произошёл пожар на юго-западе Москвы. Загорелось промышленное здание, сообщила пресс-служба МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«На 1-й Горловской улице горит двухэтажное промышленное здание», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Огонь охватил пластиковые материалы на площади 300 кв. метров. Ликвидация возгорания продолжается. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря на Коптевском рынке в Москве вспыхнул пожар. По информации МЧС, на 40 кв. метрах горел торговый павильон. Позднее площадь возгорания возросла до 300 кв. метров. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

В промышленной зоне на юге Москвы 25 ноября произошёл крупный пожар на складе, где хранились баллоны с фреоном. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. метров, позднее возгорание удалось ликвидировать.

10 ноября в селе Ям Домодедовского района Московской области загорелся склад. Площадь возгорания в помещении достигла 1,2 тыс. кв. метров. Его тушили несколько часов. О ликвидации пожара МЧС проинформировало ночью 11 ноября.