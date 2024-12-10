Москва, 10 декабря, 2024, 08:14 — ИА Регнум. На Коптевском рынке в Москве вспыхнул пожар. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

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«На 40 квадратах горит торговый павильон на Коптевском рынке», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что информации о пострадавших в результате возгорания не поступало. Позднее в МЧС уточнили, что площадь возгорания на Коптевском рынке, по предварительным данным, возросла до 300 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря следователи возбудили уголовное дело о взрыве и пожаре на территории промзоны в посёлке Лесной Пушкинского городского округа в Подмосковье. Отмечалось, что в складском помещении на территории промзоны прогремел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего обрушились стены склада.

Позднее в этот же день на месте взрыва и пожара в посёлке Лесной обнаружили тела двух погибших. По словам очевидцев, в складском здании в момент ЧП могли находиться три человека.