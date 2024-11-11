Домодедово, Московская область, 11 ноября, 2024, 03:27 — ИА Регнум. В селе Ям Домодедовского района Московской области несколько часов потребовалось для ликвидации крупного пожара на складе. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о пожаре поступила в экстренные службы днём 10 ноября. Площадь возгорания в складском помещении достигла 1,2 тыс. кв. метров. К тушению огня привлекали 23 специалиста и пять единиц техники.

Для локализации пожара огнеборцам потребовалось менее часа. Открытое горение удалось устранить лишь к вечеру. О полной ликвидации пожара пресс-служба МЧС сообщила ночью 11 ноября.

Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября на шоссе Энтузиастов в Москве ликвидировали возгорание в цеху по производству масел. Площадь пожара составила 150 кв. метров. Людей в помещении не было. В МЧС уточнили, что горело оборудование и личные вещи в двухэтажном производственно-складском здании.

29 октября пожар вспыхнул на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. Наблюдалось сильное задымление. Затем огонь перекинулся на соседнее здание. Информация о пострадавших не поступала.