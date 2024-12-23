Избранный президент США Дональд Трамп ждёт встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения вопросов по прекращению боевых действий на Украине. Выступая на конференции Turning Point USA в штате Аризона 22 декабря, Трамп подчеркнул также, что и российский лидер тоже хочет встретиться, и как можно скорее. Назвав украинский конфликт ужасным, Трамп вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то боевых действий не произошло бы. Таким известием ознаменован новый, 1033-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Трамп

Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа, а 16 декабря заверил, что попытается приложить все усилия для достижения мирного урегулирования украинского вопроса ещё до своей инаугурации.

О готовности вести с Трампом разговор, а также встретится с избранным главой Белого дома, если тот захочет провести такую встречу, Владимир Путин высказался 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией. Российский лидер отмечал, что не говорил с Дональдом Трампом более четырёх лет. Он также добавил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.