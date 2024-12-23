Москва, 23 декабря, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Полёты российской дальней авиации в нейтральных водах всегда выполняются с сопровождением иностранных истребителей. Пилоты вступают в визуальный контакт, иногда попадаются «воздушные хулиганы», любопытные лётчики иностранных государств, которые делают селфи на фоне стратегических ракетоносцев. О поведении в небе лётчиков рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.

Alex Beltyukov Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России

По словам Кувалдина, в большинстве случаев взаимодействие в воздухе ведётся корректно с обеих сторон.

«Конечно, как и везде, есть исключения — воздушные хулиганы или просто слишком любопытные лётчики, которые подходят очень близко, делают селфи на нашем фоне. К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», — пояснил командующий.

Сергей Кувалдин при этом отметил, что вообще у лётчиков дальней авиации очень крепкие нервы и значительный опыт общения с такими «гостями» по всему миру.

Отметим, 23 декабря исполнилось 110 лет со дня образования дальней авиации Военно-воздушных сил России.

Как сообщало ИА Регнум, два размещённых в Эстонии голландских истребителя F-35 дважды поднимались в воздух для сопровождения трёх российских самолётов над Балтийским морем. Об этом 9 декабря заявило минобороны Нидерландов.

В ноябре военно-воздушные силы Великобритании подняли в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon, чтобы сопроводить российский противолодочный самолёт Ту-142, пролетавший над Северным морем вблизи воздушного пространства королевства.

Минобороны России 28 июня сообщило о росте интенсивности полётов стратегических беспилотников ВВС США над акваторией Чёрного моря. Уточнялось, что это свидетельствует о большей вовлечённости Вашингтона и государств НАТО в конфликт на Украине, а также повышает риски прямого столкновения альянса с Россией.