Амстердам, 9 декабря, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Два размещённых в Эстонии голландских истребителя F-35 дважды поднимались в воздух для сопровождения трёх российских самолётов над Балтийским морем. Об этом 9 декабря заявило минобороны Нидерландов.

ROB ENGELAAR/ЕРА/ТАСС

«Два нидерландских истребителя F-35, находящиеся в воздушном пространстве Эстонии, идентифицировали и сопроводили три российских самолёта над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло 6 декабря.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. Ранее ведомство неоднократно заявляло, что все полёты самолётов российской армии проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре военно-воздушные силы Великобритании подняли в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon, чтобы сопроводить российский противолодочный самолёт Ту-142, пролетавший над Северным морем вблизи воздушного пространства королевства.

В июле три британских самолёта были замечены у границ России в Чёрном море. Тогда им навстречу подняли Су-27. При приближении российского истребителя самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon выполнили разворот от границы РФ.

Минобороны России 28 июня сообщило о росте интенсивности полётов стратегических беспилотников ВВС США над акваторией Чёрного моря. Уточнялось, что это свидетельствует о большей вовлечённости Вашингтона и государств НАТО в конфликт на Украине, а также повышает риски прямого столкновения альянса с Россией.