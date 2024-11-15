Лондон, 15 ноября, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Великобритании подняли в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon, чтобы сопроводить российский противолодочный самолёт Ту-142, пролетавший над Северным морем вблизи воздушного пространства королевства. Об этом 15 ноября сообщила газета Daily Mail, ссылаясь на данные минобороны.

Royal Air Force/UK Crown

«Два истребителя Typhoon с базы Лоссимут в Шотландии проследовали за российским самолётом морской разведки Ту-142, называемым в странах НАТО Bear-F, когда он пролетал вчера над Северным морем», — говорится в публикации.

Издание добавило, что несколькими днями ранее британский военный флот заметил, что корабли военно-морского флота РФ проходят через пролив Ла-Манш. По данным минобороны Великобритании, это второй случай за последние три месяца, когда возле островного государства замечают присутствие российских кораблей и самолётов в течение недели.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. Ранее ведомство неоднократно заявляло, что все полёты самолётов российской армии проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября многоцелевой фрегат «Адмирал Головко», носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», провёл учения в Ла-Манше. Экипаж отработал противовоздушную и противолодочную оборону, спасательные операции с применением палубной авиации, расхождение с опасными целями и антитеррористические действия.

В сентябре ВВС Германии подняли по тревоге Eurofighter Typhoon, чтобы сопроводить российский Ту-142 и сопровождавший его истребитель Су-30. В ФРГ заявили, что самолёты ВКС РФ якобы летели без оповещения и сигналов транспондеров.