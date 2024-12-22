Волгоград, 22 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. В исправительной колонии №19 в Волгоградской области, где летом заключённые захватили заложников, сменился руководитель. Об этом 22 декабря сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

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В ведомстве проинформировали, что руководивший учреждением Андрей Девятов ушёл в отставку.

«Девятов ушёл на пенсию», ― уточнили в пресс-службе ведомства.

Новым начальником колонии стал подполковник внутренней службы Алексей Кручинин. С 29 февраля 2024 года он занимал должность начальника УФСИН России по Волгоградской области.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа четверо преступников, отбывавших наказание в ИК-19 в Волгоградской области, захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники потребовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию.

В результате ЧП погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице. Всех пострадавших, в числе которых был и начальник колонии Девятов, перевели из Суровикинской ЦРБ в районные больницы Волгограда. Их состояние медики оценивали как тяжёлое.

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников и спас заложников. Правоохранители восстановили порядок в ИК. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ ― о захвате заложников и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.