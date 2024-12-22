Санкт-Петербург, 22 декабря, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Состояние четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной после перенесённого инсульта улучшилось. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Павел Бедняков/РИА Новости

Как уточнил источник телеканала, Сметанину 21 декабря выписали из реанимации и перевели в палату интенсивной терапии для более «стабильных» пациентов. Несмотря на улучшение состояния бывшей спортсменки, они остаётся тяжёлым.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 72-летнюю Раису Сметанину в результате обширного инсульта парализовало. Она находилась в сознании — открывала глаза, ела, но не разговаривала. Врачи оценили её состояние как стабильно тяжёлое.

Глава Федерации лыжных гонок Коми Руслан Семенюк сообщил, что бывшую спортсменку ранее подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он также поблагодарил медперсонал республиканской больницы и её главврача Рамазана Абакарова за их самоотверженную работу и борьбу за жизнь знаменитой лыжницы.

14 декабря бывший глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин отметил, что медики отказываются давать какие-либо точные прогнозы.

17 декабря Сметанину перевезли на лечение в Санкт-Петербург. Её доставили в медицинский центр имени Алмазова.