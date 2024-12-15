Сыктывкар, 15 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. У четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной в результате инсульта оказалась парализована правая часть тела. Об этом 15 декабря сообщил её брат Фёдор Сметанин.

Павел Бедняков/РИА Новости Раиса Сметанина

«Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает», — процитировало его ТАСС.

По словам брата, у спортсменки диагностировали обширный инсульт. Врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое. Медики делают всё возможное, но лечение может занять длительное время, добавил Сметанин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк утверждал, что Сметанину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, она находилась без сознания. Он также поблагодарил медперсонал республиканской больницы Коми и её главврача Рамазана Абакарова за их самоотверженную работу и борьбу за жизнь знаменитой лыжницы.

Примерно неделю назад Сметанину оперативно доставили в реанимацию после перенесённого инсульта. 14 декабря бывший глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин отметил, что медики отказываются давать какие-либо точные прогнозы.