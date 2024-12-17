Санкт-Петербург, 17 декабря, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Четырёхкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину перевезли на лечение в Санкт-Петербург после инсульта. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Федерации лыжных гонок Коми Руслан Семенюк.

Валерий Мельников/РИА Новости Заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам Раиса Сметанина во время эстафеты Олимпийского огня

72-летнюю бывшую спортсменку доставили в медицинский центр имени Алмазова для дальнейшего лечения после инсульта, в результате которого у неё парализовало правую часть тела.

Семенюк поблагодарил руководство Минздрава, которое помогло организовать дальнейшее лечение Раисы Петровны.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря Раису Сметанину в результате обширного инсульта парализовало. Сообщается, что она находилась в сознании — открывала глаза, ела, но не разговаривала. Врачи оценили её состояние как стабильно тяжёлое.

Кроме того, Руслан Семенюк сообщал, что ранее Сметанину подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он также поблагодарил медперсонал республиканской больницы Коми и её главврача Рамазана Абакарова за их самоотверженную работу и борьбу за жизнь знаменитой лыжницы.