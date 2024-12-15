Сыктывкар, 15 декабря, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Об этом 15 декабря сообщил президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.

ИТАР-ТАСС/Юрий Осетров Раиса Сметанина

Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое.

«Подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких и без сознания. Давайте помолимся за её выздоровление, за её здоровье, за её жизнь», — написал он в Telegram-канале.

Семенюк поблагодарил медперсонал республиканской больницы Коми и её главврача Рамазана Абакарова за их самоотверженную работу и борьбу за жизнь знаменитой лыжницы.

Как сообщало ИА Регнум, примерно неделю назад Сметанина перенесла инсульт, её оперативно доставили в реанимацию. 14 декабря президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин утверждал, что она находилась в сознании, но медики отказывались давать какие-либо точные прогнозы.