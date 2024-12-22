Москва, 22 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. В Татарстане восстановят всю повреждённую после атак украинских дронов инфраструктуру, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин в ходе церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры.

Владимир Крайнов/ТАСС

«Я уверен, вы восстановите всё, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани», — сказал президент, обращаясь к главе республики Рустаму Миниханову.

Глава государства отметил, что РФ будет не только восстанавливать нанесённый киевским режимом ущерб, но и продолжит развивать дорожную сеть, а также строить жильё. Сейчас Казань развивается большими темпами, чему многие страны могут позавидовать, заключил Путин.

Президент России после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Казань поговорил по телефону с главой Республики Татарстан. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства доложили об атаке беспилотников ВСУ на Казань. Российский лидер регулярно поддерживает связь с военными, добавил официальный спикер Кремля.

21 декабря Казань подверглась атаке украинских беспилотников. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

Для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений, проинформировало Министерство обороны РФ.