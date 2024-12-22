Казань, 22 декабря, 2024, 13:31 — ИА Регнум. В Казани во время атаки дронов оказались недоступны укрытия по 30 адресам. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин на экстренном совещании.

Оксана Сотник/ТАСС

«Вчера произошёл сбой информационной работы. Мы отслеживали информацию от жителей, получали их обратную связь, читали комментарии в социальных сетях. Нами получена и отработана информация адресная по недоступности укрытий — это порядка 30 адресов», — отметил он.

Ганиятуллин добавил, что причинами недоступности стали затруднённый вход, отсутствие ключей или же подтопление помещений. По его словам, все эти адреса сейчас находятся на контроле.

Чиновник уточнил, что в Казани на чуть менее 6 тыс. многоквартирных домов приходится около 1,2 тыс. подвальных помещений, что соответствует охвату 80% населения города. Оставшиеся 20% жителей, по его словам, могут укрыться в подземных паркингах, метрополитене и т.д.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов ударили по жилому массиву, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

В столице Татарстана включили систему оповещения для граждан, организовали оперативный штаб и развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей. В целях безопасности провели выборочную эвакуацию школ. На фоне атаки дронов аэропорт Казани ограничил приём и отправку рейсов.