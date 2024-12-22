Москва, 22 декабря, 2024, 12:27 — ИА Регнум. В новейшей истории России есть период, когда российские политики пошли на разрушение собственной страны. Об этом 22 декабря в беседе с журналистом Павлом Зарубным заявил президент России Владимир Путин. Фрагмент интервью Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

РИА Новости / POOL

«В новейшей истории [мы] прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошли даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», ― указал российский лидер.

Глава государства отметил, что этот период пройдён. Путин подчеркнул, что «цивилизованному миру» требовалось именно разрушение России, потому что как только страна ослабла и её потенциал сократился, вместо того чтобы сделать страну равноправным партнёром и участником, её «начали добивать».

Как сообщал ИА Регнум, Путин неоднократно указывал на стремление западных стран ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Глава государства напомнил, что западные страны прямо говорили, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России.

По его словам, у Запада в отношении России есть единственная цель, и она далека от созидательной ― раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть ― Российскую Федерацию.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 21 января заявил, что стремление США уничтожить Россию руками Украины обернулось для Вашингтона негативными последствиями, а Москва оказалась победителем в этой схватке. Этот неудачный план продемонстрировал всему миру слабость Соединённых Штатов Америки, подчеркнул он.

3 декабря российский лидер в очередной раз отметил, что Запад хочет уничтожить Россию, о чём свидетельствуют заявления о стремлении нанести стране стратегическое поражение. Путин подчеркнул, что с такой ситуацией Россия сталкивалась уже не раз.