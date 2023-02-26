Москва, 26 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. У западных стран в отношении России есть единственная цель, и она далека от созидательной. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«У них одна цель ― раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть ― Российскую Федерацию», ― пояснил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о всё чаще и громче звучащих в последнее время призывах западных стран к расчленению России.

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По его словам, Запад «решил перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера» и нанести России стратегическое поражение. Лавров напомнил, что западные государства открыто декларируют цель уничтожить Россию или максимально её ослабить.