Вашингтон, 21 января, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Стремление США уничтожить Россию руками Украины обернулось для Вашингтона негативными последствиями, а Москва оказалась победителем в этой схватке, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Глупая попытка Вашингтона разрушить Россию ценой жизни украинцев привела к стратегической победе Москвы», — отметил он.

Этот неудачный план продемонстрировал всему миру слабость Соединенных Штатов, подчеркнул Макгрегор.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин заявил, что врагом для Россииявляется не Украина, а Запад, руками которой он действует. Также президент подчеркнул, что это Запад развязал против России настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год. Глава государства уточнил, что его сателлиты пытались обрушить российскую государственную систему, посеять смуту, но подобные рецепты не сработали и не сработают в отношении России.