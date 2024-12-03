Москва, 3 декабря, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Запад хочет уничтожить Россию, о чём свидетельствуют заявления о стремлении нанести стране стратегическое поражение. Об этом заявил 3 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, которые после ранения проходят реабилитацию в Центре инновационных технологий в ортопедии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Кто-то говорит со стороны: надо нанести России стратегическое поражение. А это что такое? Уничтожить!» — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что с такой ситуацией Россия сталкивалась уже не раз. Он подчеркнул, что при этом всегда находились люди, которые вставали на защиту Родины.

Путин в ходе встречи выразил благодарность бойцам. Он добавил, что благодаря участникам спецоперации Россия становится по-настоящему мощной и суверенной страной.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября Владимир Путин заявил, что США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире и, используя Украину, стремятся нанести России стратегическое поражение. 24 октября президент РФ отметил, что это стремление является иллюзорным расчётом тех, кто не знает российскую историю.

Путин ранее также заявлял, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Он уточнил, что Североатлантический альянс воюет с Россией руками украинских бойцов, а киевский режим не жалеет их в интересах третьих государств.

26 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что в странах коллективного Запада перестали думать о том, как нанести России стратегическое поражение. По словам главы СВР, вместо этого теперь на Западе начали размышлять на тему того, как им самим не потерпеть такое же поражение, сохранив при этом по возможности русофобский и неонацистский киевский режим.