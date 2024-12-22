Майкоп, 22 декабря, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Адыгее возбудить уголовное дело по факту насилия жителя республики над своими детьми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Виктор Толочко/ РИА Новости

В социальных медиа появилась информация о жителе Адыгеи, который вместе с супругой систематически подвергает своих детей насилию, в том числе избиениям и издевательствам, сказано в сообщении.

«По имеющимся данным, двое старших детей из семьи смогли сбежать к своей матери, однако младший ребёнок остаётся в доме отца. По данному факту следственными органами СК России по Республике Адыгея организована процессуальная проверка», — отметила пресс-служба.

Бастрыкин поручил руководству СК по Адыгее возбудить дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела об истязании мальчика в школе в Улан-Удэ. СМИ сообщали, что в одной из школ Бурятии во время драки между учениками один из несовершеннолетних от полученного удара потерял сознание. Отмечалось, что насилие к пострадавшему ребёнку со стороны других школьников применялось неоднократно, проинформировала пресс-служба СК.

Также в декабре в Калуге 15-летний уроженец Таджикистана избил одноклассника в школьном туалете и попросил друзей снять это на видео. Причиной конфликта стало нежелание школьника уступить место за партой. В учреждении не стали сообщать об инциденте в полицию, но видео с избиением попало в соцсети. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.