Калуга, 4 декабря, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В Калуге 15-летний уроженец Таджикистана избил одноклассника в школьном туалете и попросил друзей снять это на видео. Причиной конфликта стало нежелание школьника уступить место за партой. В школе не стали сообщать об инциденте в полицию, но видео с избиением попало в соцсети. Происшествием заинтересовался Следственный комитет России. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео

Конфликт между двумя школьниками произошел еще 6 ноября, однако известно о нём стало только сейчас, когда в сети завирусилось видео с избиением несовершеннолетнего мальчика в туалете. На кадрах видно, что двое школьников 15-летние Рашид (имя изменено) и Никита (имя изменено) о чём-то разговаривают около умывальников. А спустя несколько секунд Рашид накидывается на подростка с кулаками, наносит ему сильные удары руками и ногами по голове.

«Рашид разозлился на Никиту из-за того, что тот не захотел ему подчиняться. Еще когда они были в классе, Рашид захотел пересесть за парту, за которой уже сидел Никита. Он потребовал парня пересесть, но Никита отказался. Между подростками возник спор. Рашиду это не понравилось, и он позвал одноклассника в туалет «поговорить», после чего сильно избил», — отметил собеседник.

Известно, что администрация школы оперативно узнала о случившемся и в тот же день вызвала подростков и их родителей на разговор. При этом в полицию о случившемся руководство учебного заведения решило не сообщать. 15-летнего Рашида не стали исключать или отстранять от занятий, вместо этого его поставили на внутришкольный учет.

Тем временем историей с избиением школьника заинтересовался Следственный комитет РФ. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об избиении школьника одноклассником в Калуге. В настоящий момент следственными органами проводится проверка по факту случившегося.

Ране ИА Регнум сообщало, что в одной из школ Санкт-Петербурга 13-летний уроженец Узбекистана избил школьника, потому что тот говорил на русском языке. Подросток попытался объяснить мальчику правила онлайн-игры на русском языке, но мигрант ничего не понял и ударил школьника по лицу ногой. Агрессивного ребенка простили и позволили ему учиться дальше, после чего он еще несколько раз нападал на других детей.

Еще один аналогичный случай произошел 11 ноября в одной из средних школ города Нижние Серги в Свердловской области. Там 14-летний Гаяз Т. ради хайпа с разбега прыгнул на одноклассницу Машу и со всей силой ударил её ногой в грудь. Момент нападения также попал на видео и оказался в сети. При этом директор школы заявила, что не видит оснований отстранять подростка от занятий. СК России возбудил на агрессивного подростка уголовное дело по статье о хулиганстве, его отправили под домашний арест.