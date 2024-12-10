Улан-Удэ, 10 декабря, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела об истязании мальчика в школе в Улан-Удэ. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Sputnik/РИА Новости Александр Бастрыкин

«В средствах массовой информации сообщалось, что в Республике Бурятия во время драки между учениками один из несовершеннолетних от полученного удара потерял сознание. В публикациях отмечается, что насилие к пострадавшему ребенку со стороны других школьников применялось неоднократно <…>. Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении.

Ранее в местных пабликах в соцсетях распространилось видео, на котором мальчики дерутся ремнями. На кадрах видно, что после удара ремнем один из детей теряет сознание.

Возбуждено уголовное дело об истязании. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться с данной ситуацией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Калуге 15-летний уроженец Таджикистана избил одноклассника в школьном туалете и попросил друзей снять это на видео. Причиной конфликта стало нежелание школьника уступить место за партой. В школе не стали сообщать об инциденте в полицию, но видео с избиением попало в соцсети. Происшествием заинтересовался Следственный комитет. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.