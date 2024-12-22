Майами, США, 22 декабря, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Невестка избранного президента США Дональда Трампа Лара Трамп отказалась от борьбы за пост сенатора от штата Флорида и сняла свою кандидатуру с рассмотрения. Об этом она сообщила в соцсети X.

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Ранее Лара Трамп в интервью американскому Associated Press (AP) заявила, что рассматривает возможность занять место нынешнего сенатора от штата Марка Рубио, если его назначат на пост госсекретаря при новой администрации.

«После невероятного количества размышлений, раздумий и поддержки со стороны многих я решила снять своё имя с рассмотрения в сенат Соединённых Штатов», — отметила она.

Лара Трамп — жена среднего сына Трампа Эрика. Во время победной речи Трампа во Флориде она стояла справа от избранного президента, и СМИ даже называли её будущей «правой рукой» республиканца.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп, вероятно, назначит сенатора-республиканца от штата Флорида Марка Рубио на пост государственного секретаря в своей администрации. Как утверждает издание, Трамп ещё может передумать, однако в целом кандидатура Рубио его вполне устраивает.

В этот же день Трамп предложил конгрессмену от штата Флорида Майку Уолтцу должность помощника президента по национальной безопасности.

Помимо этого Трамп заявил, что назначит экс-конгрессмена Ли Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды. Днём ранее избранный президент анонсировал, что ответственным за безопасность американской границы и депортацию нелегальных мигрантов в новой администрации президента США станет экс-глава Службы таможенного и пограничного контроля Томас Хоман.

Также Трамп сообщил, что состав его администрации будет отличаться от состава администрации в 2017–2020 годах. В частности, экс-госсекретарь Майк Помпео и бывший постпред США при ООН Никки Хейли не будут приглашены вновь занять эти посты.