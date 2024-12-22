Камчатский край, 22 декабря, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Спасатели сняли на видео момент обнаружения людей, оставшихся в живых после крушения самолёта Ан-2 на Камчатке. Два пилота и пассажир, сопровождавший коммерческий груз, ждали помощи с 19 декабря.

Кадр из видео

«Долго мы вас искали! Всё, живы все, молодцы, выжили», — сказали спасатели. «Армия научила выживать», — ответил им один из мужчин.

Они рассказали, что два дня назад слышали, как над районом крушения летал вертолёт. Тогда людей не нашли из-за непогоды.

На кадрах виден самолёт, который полностью опрокинулся при падении в снег.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Ан-2, перевозивший груз из села Мильково в посёлок Оссора Камчатского края, пропал с радаров 19 декабря около 13:00 по местному времени. На борту сработал аварийный датчик, спасатели выдвинулись на поиски. Их работу осложняли тяжёлые погодные условия.

Упавший самолёт нашли около 14 часов по местному времени 22 декабря в районе горы Тундровая в Усть-Камчатском районе. Экипаж и пассажира эвакуировали в Мильково вертолётом Ми-8, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжёлое.

Командир воздушного судна рассказал, что во время полёта пытался увести борт от горного массива. Приборы не показывали скорость, затем радиовысотомер показал резкое падение высоты, и самолёт упал в снег. По словам пассажира, в момент посадки был сильный туман, поэтому падение в снег стало спасением.

Мужчины ели раз в день, так как еды было мало, а ночевали в выкопанной яме. Из-за отсутствия связи сообщить местонахождение они не могли, но воспользовались аварийным маячком. По факту авиационного инцидента возбуждено уголовное дело.