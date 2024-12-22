Петропавловск-Камчатский, 22 декабря, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Состояние людей, выживших при крушении самолёта Ан-2 на Камчатке, стабильно тяжёлое. Об этом медики сообщили 22 декабря телеканалу RT.

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«Выжившие с борта Ан-2 — в стабильно тяжёлом состоянии, есть лёгкое переохлаждение», — говорится в сообщении.

Два пилота и мужчина, сопровождавший груз на борту Ан-2, находятся в больнице в посёлке Мильково. Один из членов экипажа получил открытую черепно-мозговую травму, его прооперировали. У второго пилота диагностировали ушиб груди, он дышит самостоятельно.

Настроение у всех троих хорошее, пациенты общаются с родными по телефону, добавили в медучреждении.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Усть-Камчатском районе Камчатки обнаружили самолёт Ан-2, пропавший с радаров 19 декабря. Всё это время шли поиски. Все три человека, находившиеся на борту, остались живы, их эвакуировали в Мильково вертолётом Ми-8.

Командир воздушного судна рассказал, что во время полёта пытался увести борт от горного массива. Приборы не показывали скорость, затем радиовысотомер показал резкое падение высоты, и самолёт упал в снег. По словам пассажира, в момент посадки был сильный туман, поэтому падение в снег стало спасением.

Мужчины ели раз в день, так как еды было мало, а ночевали в выкопанной яме. Из-за отсутствия связи сообщить местонахождение они не могли, но воспользовались аварийным маячком. Его сигнал получили спасатели.

По факту авиационного инцидента возбуждено уголовное дело.