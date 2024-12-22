Москва, 22 декабря, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт новогодние праздники в рабочем графике, как того требует текущая ситуация. Об этом сообщил 22 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба правительства РФ/ТАСС

По словам представителя Кремля, президент в новогодние каникулы может запланировать всё что угодно, и определённые планы у него, безусловно, есть.

«Очевидно, что все выходные в понятии обычных граждан он отдыхать не будет, да и в этой ситуации это невозможно. Будет рабочий график», — сказал Песков «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков сообщил, что Путин не будет поздравлять руководителей недружественных стран с Новым годом и Рождеством, но поздравит народы некоторых из этих стран.

19 декабря, завершая прямую линию, совмещённую с пресс-конференцией, президент пожелал гражданам в преддверии Нового года и Рождества уделять больше внимания своим близким.