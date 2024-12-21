Москва, 21 декабря, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин не будет поздравлять руководителей недружественных стран с Новым годом и Рождеством, сообщил журналистам в субботу, 21 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Roman Naumov/Global Look Press Владимир Путин

Путин поздравит иностранных партнёров России, а также народы ряда стран, рассказал пресс-секретарь президента.

«Он не будет поздравлять недружественные страны (руководителей этих стран. — Прим. ред.), но у некоторых недружественных стран он поздравит людей, народы», — сообщил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава государства также не стал поздравлять лидеров недружественных государств с Новым годом и Рождеством.

Накануне нового 2024 года президент посоветовал согражданам в предстоящие праздники найти общее дело с близкими и семьёй и вместе провести Новый год.

В своём новогоднем поздравлении Путин отметил, что Россия в 2023 году твёрдо отстаивала свои интересы и безопасность в 2023 году. Президент пожелал всем российским семьям в 2024 году всего самого доброго. Он назвал самым большим залогом будущего России то, что россияне вместе.

Путин также напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. Говоря о специальной военной операции, глава государства заявил, что Россия никогда не отступит, и что нет такой силы, которая способна разобщить страну и остановить её развитие.