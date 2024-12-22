Бойцы 110-й бригады 51-й армии ВС России во время зачистки от Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Курахово в ДНР захватили вражеские радиостанции, которые помогли им уничтожить польских наёмников. Также заместитель командира роты с позывным Купол пояснил «РИА Новости» 22 декабря, что в Курахово присутствовали «чернокожие специалисты». Таким известием ознаменован новый, 1032-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

О взятии под контроль господствующей высоты в Курахово Минобороны сообщило 17 декабря. В настоящее время большая часть города находится под контролем российских войск, идёт зачистка точечных очагов сопротивления ВСУ, сообщил 21 декабря источник в силовых структурах.

В середине декабря 2024 года и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова информировала, что почти 6,5 тыс. наёмников, воевавших в рядах ВСУ, были ликвидированы в зоне проведения СВО. Она также отмечала, что большинство боевиков, прибывающих на Украину из 110 стран, это представители Польши, США и Грузии.

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