Вена, 16 декабря, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Почти 6,5 тыс. наёмников, воевавших в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в зоне проведения спецоперации. Об этом заявила и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

Как рассказала «Известиям» Жданова, всего на Украине находятся порядка 15 тыс. наёмников, которым ежемесячно выплачивается до семи тыс. долларов. При этом, отмечает дипломат, большинство из них воюют не из-за денег.

«Многие из них — истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области», — пояснила она.

Жданова отметила, что в данный момент порядка 800 граждан иностранных наёмников, воющих в рядах ВСУ, признаны виновными в различным преступлениях.

«Следственный комитет ведет свою работу, и мы исходим из того, что все ответственные за преступления понесут ответственность», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, в октябре боец Вооружённых сил России с позывным Артист рассказал, что иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье. По словам российского военного, солдаты не раз находили тела мирных жителей в сёлах Курской области. Он также заявил, что наёмники убивают за деньги, поэтому им всё равно, за кого воевать.

21 октября российский суд заочно приговорил к 14 годам заключения за участие в боевых действиях в рядах ВСУ американского наёмника Джастина Эллиота Мишлера. Ведомство уточнило, что непосредственное участие наёмник принимал в боях на стороне Вооружённых сил Украины в ДНР.

7 ноября Генпрокуратура России проинформировала, что наёмник ВСУ гражданин Новой Зеландии Джордан О’Брайен заочно предстанет перед судом в Курской области за участие в атаках Киева на этот российский регион. По информации правоохранительных органов, в апреле 2022 года он прибыл на территорию Украины и вступил в наёмническую группировку. Он воевал против российских военных и мирных жителей и получал за это вознаграждение, эквивалентное 450 тыс. рублей в месяц. В сентябре 36-летнего наёмника объявили в международный розыск и заочно арестовали.